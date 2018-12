%%%BSH gibt globalen Etat an Saatchi & Saatchi Düsseldorf und Shanghai%%%

Einen schönen Coup kann das Agentur-Duo Saatchi & Saatchi Düsseldorf und Saatchi & Saatchi Shanghai kurz vor Weihnachten landen: Im Pitch um den globalen Etat der Bosch Siemens Hausgeräte konnte sich das von Christian Rätsch, Saatchi-CEO Deutschland, und Irene Shum, Managing Director Saatchi & Saatchi Shanghai, geführte Team klar gegen die Konkurrenz durchsetzen. Beide Büros werden künftig den globalen Werbe-Auftritt für die Bosch Siemens Hausgeräte gestalten.

Christof Jaeger, Senior Vice President of Marketing bei BSH Greater China Region, lobt seinen neuen Agentur-Partner: "Through the pitch process Saatchi & Saatchi strongly validated our belief that they can consistently deliver on the range of communications strategy, planning, and execution our brand requires to continue growing."