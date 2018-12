%%%Wünsche für 2019: Strategie auch wirklich auf die Straße bringen%%%

Was wünschen sich Agenturmanager für das kommende Jahr? new business hat sich umgehört - zum Beispiel bei Sven Korhummel, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Digitalagentur cyperfection in Ludwigshafen:

"Was wir viel zu oft erleben: Gemeinsam mit einem Kunden entwickeln wir mit viel Engagement und Aufwand eine digitale Kommunikations-Strategie. Doch schon bei den ersten konkreten Maßnahmen wird von dieser abgewichen – wegen bestehender Prozesse, internen Unstimmigkeiten oder ganz allgemein wegen der Einstellung, dass Veränderung und Neues oft schwer zu implementieren seien.

Mein echter Wunsch: Strategie auch wirklich auf die Straße zu bringen und den roten Faden nicht wegen Alltags-Problemchen zu verlieren. So profitieren unsere Kunden am meisten von dem, was wir für sie tun."