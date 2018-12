%%%Vocato public relations begrüßt zwei neue Kunden%%%

Das Team der auf B2B-Kommunikation spezialisierten Kölner Agentur Vocato public relations freut sich über zwei Etatgewinne: Ab Januar 2019 gehören der Hygieneartikel-Hersteller Kimberly-Clark Professional mit Deutschlandsitz in Koblenz sowie die Düsseldorfer Digitalberatung Alter Solutions Deutschland GmbH zum Kundenstamm.



"Wir freuen uns über den weiteren Kundenzuwachs", kommentiert Birgit Brabeck, Geschäftsführerin von Vocato public relations. "Unsere sehr gute Auftragslage zeigt, dass wir mit unserem Beratungs- und Lösungsangebot die kommunikativen Herausforderungen der Unternehmen treffen."



Vocato begeht 2019 ihr 20-jähriges Bestehen. Das neunköpfige Team bietet Unternehmen strategische Kommunikationsberatung, Unterstützung in der Presse- und Social-Media-Arbeit sowie in den Bereichen Corporate Publishing, Interne Kommunikation und Employer Branding. Weitere Kunden sind Maschinenbauunternehmen wie BEKO Technologies und Vogelsang, IT- und Technologiefirmen wie Interconnect und sector27 sowie Unternehmen aus der Finanzbranche wie Getsurance und Willis Towers Watson.