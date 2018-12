%%%team neusta steigert Umsatz und Mitarbeiterzahl%%%

Die Bremer IT-Dienstleistergruppe team neusta konnte ihren Wachstumskurs auch 2018 fortsetzen: Die drei Geschäftsführer Carsten Meyer-Heder, Dirk Schwampe und Dr. Heinz Kierchhoff rechnen mit einem Gesamtumsatz von 170 Mio. Euro - gegenüber dem Vorjahr ein Plus von fünf Prozent.

In den letzten Monaten habe man im großen Umfang in Zukunftsfelder wie Sportportale, Ticketing Startups, Data Science und Künstliche Intelligenz investiert, erklärt das Unternehmen - insgesamt mehr als fünf Millionen Euro. Auch die Belegschaft ist gewachsen: 100 zusätzliche Kräfte wurden 2018 eingestellt. Mit nunmehr 1.100 Beschäftigten gehört Team neusta zu den größten Arbeitgebern der Hansestadt.

Expansion in Deutschland und der Schweiz

Zwei neue Standorte stärken die Präsenz der Gruppe: In Hannover, wo die Digitalexperten mit der TUI einen ihrer langjährigsten Kunden betreut, gibt es seit August ein eigenes Büro. Zudem wurde im Schweizerischen Lachen die team neusta Schweiz AG gegründet, die als "verlängerte Werkbank" dient und Ansprechpartner für regionale Bestands- und Neukunden ist. "Mit der Expansion in die Schweiz konnten wir einen neuen Markt erschließen und Projekte wie die Digitalplattform des Schweizer Sportvereins EV Zug mit Ansprechpartnern vor Ort erfolgreich umsetzen", gibt GF Heinz Kierchhoff an. "Dass wir auch in der Schweiz auf die Ressourcen der gesamten Gruppe zurückgreifen können, verschafft uns einen großen Vorteil."

Daheim im Bremen baute team neusta die sportlichen Aktivitäten aus: Seit diesem Jahr sind IT-Spezialisten offizieller 'Digitalisierungs- und Innovationspartner“ des Bundesligisten SV Werder Bremen und wird Partner des e-SPORTS-Teams des Bremer Sportvereins. "Wir arbeiten seit Jahren sehr erfolgreich mit dem SV Werder Bremen zusammen und freuen uns nun auf die Realisierung von individuellen Innovations- und Digitalisierungsprozessen im kommenden Jahr", so Carsten Meyer-Heder, der geschäftsführende Gesellschafter von team neusta. "Diese Kooperation hat hohe strategische Bedeutung und Signalwirkung für andere Sportvereine."