%%%Mutabor und FishAct setzen sich gegen illegale Fischerei ein%%%



'The Black Fish' heißt nun FishAct und hat ein neues Logo (Logo: FishAct)

Aus The Black Fish wird FishAct: Die internationale Meeresschutzorganisation mit deutschem Büro in Bremen startet unter neuem Namen eine Kampagne gegen illegale Fischerei und Fischsterben in den Weltmeeren. Der neue Auftritt stammt von der Hamburger Design-Agentur Mutabor, die FishAct pro bono unterstützt. Mutabor hat für die NGO ein neues Corporate Design, eine Digital Out of Home Kampagne und einen neuen Internetauftritt entwickelt.

Herzstück der Kampagne ist dabei ein animiertes Fischschwarm-Logo. Es soll auf den Countdown aufmerksam machen, der gestern im Rahmen einer Pressekonferenz gestartet wurde: Wenn sich nichts verändert, wird es in 30 Jahren keine Fische in den Weltmeeren mehr geben. Das Logo zeigt einen Fischschwarm, der aus 30 noch sichtbaren Fischen besteht. Sie stehen sinnbildlich für die 30 Jahre des Countdowns. Jedes Jahr wird ein Fisch verblassen. Im Frühjahr 2019 soll eine Microsite online gehen, die verschiedene Infos zu den zehn am stärksten bedrohten Fischarten und den Fischmengen in den jeweiligen Meeren in Echtzeit erfahrbar macht.

FishAct wurde 2010 in Amsterdam gegründet und ist seit 2015 auch in Deutschland vertreten. Die Organisation versucht, dem Fischsterben in den Weltmeeren entgegenzuwirken, indem sie FishActivists ausbildet, Belege für illegale Fischerei sammelt und das Thema zu den Entscheidern sowie in die breite Öffentlichkeit trägt.

Mutabor wurde 1993 von den Kommunikationsdesignern Johannes Plass und Heinrich Paravicini als Grafik-Magazin an der Muthesius Kunsthochschule Kiel ins Leben gerufen. Die 138 Beschäftigten arbeiten für Kunden wie Audi, Bosch, Clariant, Daimler, die DFL, die Nationalmannschaften des DFB, Vodafone und Volkswagen. Paravicini zeichnet seit Oktober 2018 als neuer ADC Präsident verantwortlich.