Videobeat-Co-Gründer Andreas Groke wünscht sich 2019 "Klare Messbarkeit und Transparenz jenseits von Reichweiten"

Was wünschen sich Agenturmanager für das kommende Jahr? new business hat sich umgehört - zum Beispiel bei Andreas Groke, Co-Founder von Videobeat Networks, in Deutschland vertreten mit Büros in Hamburg und Berlin:



"Die Forderung der Kunden nach mehr Transparenz und Messbarkeit bei Agenturen ist wichtig und richtig. Wer aber nur günstige Reichweiten und Kosten pro Kontakt ausweist, denkt zu kurz. Im Fokus müssen wirtschaftliche Kennzahlen der Kunden stehen, und die müssen klar messbar und transparent erreicht und belegt werden. Das gilt für Performance wie für Branding Ziele. Ich würde mir also wünschen, dass echte Resultate für die Unternehmen mehr in den Fokus rücken."



( ) 20.12.2018

