Mein Wunsch für 2019 - Björn Wenzel: "Mehr Offenheit, neue Wege zu beschreiten"

%%%Mein Wunsch für 2019 - Björn Wenzel: "Mehr Offenheit, neue Wege zu beschreiten"%%%

Was wünschen sich Agenturmanager für das kommende Jahr? new business hat sich umgehört - zum Beispiel bei Björn Wenzel, Geschäftsführer der Influencer-Marketing-Agentur Lucky Shareman in Hamburg:



"Für die Agenturbranche wünsche ich mir für 2019 mehr Transparenz und Offenheit. Dazu gehören etwa eine offene Pitchkultur und ein Austausch auf Augenhöhe zwischen den Agenturen. Vor allem wünsche ich mir für die werbungtreibenden Unternehmen und die Agenturbranche mehr Offenheit, neuen Disziplinen und Kanälen - und neuen KPIs – gegenüber. Ein TKP eignet sich für Reichweite, nicht aber für ein Instagram-Posting, das auf Interaktion und Sympathie-Transfer abzielt! Mut und Pionier-Mentalität werden seit jeher belohnt – das gilt besonders auch für die Werbebranche."



zurück

( ) 21.12.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen