%%%Artus-Chef Patrick Benner wünscht sich mehr Gelassenheit gegenüber Tech-Hypes %%%

Was wünschen sich Agenturmanager für das kommende Jahr? new business hat sich umgehört - zum Beispiel bei Patrick Benner, CEO von Artus interactive, der in Frankfurt/M. ansässigen Agentur für digitale Markenführung:

"Ob Influencer, Voice, AR oder Consumer Centric, der Fokus der Branche liegt oft auf Hypes. Ob sie immer nützlich sind, ist fraglich. Selbst in unserer Digitalagentur hat nicht einmal jeder zehnte Kollege einen Sprachassistenten zuhause. Und ein einziger benutzt privat hin und wieder eine AR-/VR-Brille. Ich wünsche mir, dass wir Agenturen nur noch solche Projekte bearbeiten, bei denen wir davon überzeugt sind, dass sie der Konsument gut finden wird. Denn er ist König – und nicht der Kunde oder der Award. Das wäre dann auch wirklich Consumer Centric.