%%%365 Sherpas und ressourcenmangel werben für Justiz-Berufe %%%



'In Ihrem Namen' wirbt das BVJM mit Testimonials (Foto: ressourcenmangel / 365 Sherpas)

Die beiden Berliner Hirschen Group-Töchter 365 Sherpas und ressourcenmangel launchen eine Kommunikationskampagne für das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV). Ziel ist es, die Bedeutung des Rechtsstaates sichtbar zu machen, das Vertrauen zu erhöhen und die Attraktivität der Berufe der Justiz darzustellen. Dafür werden unter dem Claim 'In Ihrem Namen' acht Testimonials aus den verschiedenen Berufsfeldern der Justiz auf Plakaten und in Anzeigen gezeigt. Vorangestellt ist die Aussage "Ich stehe für Deutschland", die mit Erfahrungen aus den jeweiligen beruflichen Erlebniswelten der Protagonisten kombiniert wird: "Denn bei uns ist Strafverteidigung keine Frage der Geldbörse" oder "Denn die Würde des Menschen endet nicht am Gefängnistor".



Der Fokus der Maßnahmen liegt im digitalen Bereich. So werden die Anzeigen vor allem auf Facebook, Twitter und YouTube gespielt. Onlinebanner sowie klassische Anzeigen und Plakate ergänzen die Kampagne. Auf der Internetseite www.in-ihrem-namen.de erhalten die Nutzer weitere Informationen zu den Berufsbildern, Hintergründen und Einsichten aus der Praxis.



"Der besondere Wert dieser Kampagne erschließt sich insbesondere durch einen Blick nach Europa", kommentiert Serkan Agci, Director 365 Sherpas. "In immer mehr Ländern gerät der Rechtsstaat unter Druck – darunter sind auch Staaten der EU. Es ist der richtige Zeitpunkt, diejenigen zu Wort kommen zu lassen, die ihren Beruf nicht nur des Geldes oder der Arbeitsbedingungen wegen gewählt haben, sondern aus Berufung täglich für einen starken Rechtsstaat Verantwortung übernehmen."