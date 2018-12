%%%Cheil gewinnt Etat des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg %%%

Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg hat eine Entscheidung im europaweiten Pitch "Konzeption und Durchführung Kommunikationskampagne Neue Mobilität 2018 – 2021 zur Förderung der nachhaltigen Mobilität in BW" gefällt: Cheil Germany mit Sitz in Schwalbach am Taunus erhält gemeinsam mit Helios Bozen/München den Zuschlag. Bei Cheil wird die Mitte des Jahres entstandene Unit Cheil PP:A den Etat betreuen.



Im Rahmen der Kampagne soll eine neue Mobilitätskultur in Baden-Württemberg entwickelt und gestärkt werden. Zudem soll die Attraktivität und Nahbarkeit neuer Mobilitätslösungen im Fokus stehen. Themen wie Digitalisierung und E-Mobilität spielen dabei eine tragende Rolle. Langfristig sind eine dauerhafte Veränderung des Mobilitätsverhaltens und eine Steigerung des Anteils nachhaltiger Verkehrsmittel am Gesamtverkehr angestrebt.



Volker Selle, CEO & President Cheil Germany, freut sich über den Etat: "Der Gewinn des Etats unterstreicht die umfassende Markt- und Sachkenntnis, die wir in zukunftsrelevanten Themengebieten wie z.B. E-Mobilität und Energiewende anbieten können." Patrick Kofler, CEO Helios Bozen & München, ergänzt: "Wir freuen uns, das Land Baden-Württemberg auch im Bereich 'Neue Mobilität' zu begleiten, nachdem wir hier 2012 - 2015 die RadKULTUR eingeführt haben. Smarte, neue Mobilität und RadKULTUR sind zwei Pferde, auf die man im Ländle setzen sollte."



Cheil Germany ist mit über 280 Beschäftigten neben Schwalbach auch in Düsseldorf sowie Berlin vertreten. Als Teil der globalen Agenturgruppe Cheil Worldwide werden in Deutschland die folgenden Kunden betreut: Samsung, Axel Springer, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, essence, Hankook, Jägermeister, Lufthansa, paydirekt und Volksbanken Raiffeisenbanken.



Helios ist spezialisiert auf die Entwicklung und Kommunikation neuer Mobilitätsdienstleistungen, Fahrradmobilität und Tourismus. Zu den Kunden gehören die Landeshauptstadt München (seit 2010), die Städte Oldenburg, Hannover, Wien, Bern, Meran, Rovereto, Rivale Garda, das Land Südtirol, die Tourismusregionen Val di Sole, Madonna di Campiglio, Garda Trentino, Gsies Welsberg Taisten und Trentino Marketing.