%%%LLR und Hearts & Science lancieren Kampagne gegen 'Provisionsschmerz' %%%

Nachdem Lukas Lindemann Rosinski (LLR) zuletzt den Etat-Verlust von Mercedes-Benz Vans verkraften musste, startet die Hamburger Agentur nun eine Kampagne für das Berliner Makler-Unternehmen Homeday. Gemeinsam mit der Omnicom Media-Tochter Hearts & Science machen die Hamburger auf das neue Preismodell des Unternehmens aufmerksam: Ab sofort entfällt für Verkäufer die Provision und auch Käufer zahlen für einen Homeday-Makler weniger als marktüblich. Die Hauptdarsteller in den beiden 30-Sekündern erfahren davon erst im Nachhinein – das dazu passende Gefühl nennt LLR den 'Provisionsschmerz'.



Die Spots wurden von LLR kreiert und von Markenfilm, Hamburg, produziert. Sie laufen ab dem 27. Dezember auf reichweitenstarken TV-Sendern. Für die Mediaplanung zeichnet Hearts & Science verantwortlich. Die Agentur für datenzentriertes Marketing ist für die Betreuung der digitalen und klassischen Medien von Homeday in Deutschland zuständig. Dazu zählen neben TV auch Programmatic Video, TrueView und Bumper Ads auf YouTube, Print, Funk und OOH.



"Wir haben in den vergangenen Jahren erheblich in Technologie investiert, um den Maklerservice zu verbessern und gleichzeitig Kosten für alle Seiten zu reduzieren. Mittels TV und weiteren reichweitenstarken Medien wollen wir unser Angebot jetzt bundesweit bekannt machen", erklärt Dmitri Uvarovski, CMO von Homeday. "Mit Lukas Lindemann Rosinski und Hearts & Science haben wir starke Partner an unserer Seite, die uns und unseren Antrieb verstehen und sehr effektiv zusammenarbeiten, um Media und Kreation optimal aufeinander abzustimmen."



Homeday wurde 2015 von Steffen Wicker, Dmitri Uvarovski und Philipp Reichle gegründet. Heute begleitet ein Team von mehr als 100 Mitarbeitern und 90 Homeday-Maklern Immobilienverkäufer und -käufer von der Verkaufsabsicht bis zum Vertragsabschluss durch den gesamten Vermittlungsprozess.



LLR feiert 2018 sein zehnjähriges Bestehen. Zu den Kunden gehören Mercedes-Benz, Eurowings, Subway, DA Direkt, ZDFneo und Campari. Hearts & Science ist seit 2017 am Standort Düsseldorf vertreten und hat weltweit über 800 Beschäftigte in 16 Offices.