Content Marketing-Trends 2019: Haltung, Storytelling und Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch

Das in München ansässige Content Marketing Forum hat für das Jahr 2019 die neun wichtigsten Trends identifiziert. "Die Content Marketing Branche erlebt eine anhaltend rasante inhaltliche, technische und organisatorische Weiterentwicklung", erläutert Dr. Andreas Siefke, erster Vorsitzender des CMF. "Was in den kommenden 12 Monaten besondere Bedeutung und erheblichen Einfluss auf unser berufliches Tun erlangt, haben wir als praktische Hilfestellung und Leitfaden zusammengefasst."



Neben Haltung zeigen, Storytelling als Erfolgsfaktor und Content Marketing zu Recruiting-Zwecken sieht das CMF auch im Bereich B2B eine steigende Beliebtheit der Disziplin. Zudem wirft die Prognose die Frage auf, wie sich zeitgemäßes Marketing organisieren muss.



Weiter Trends lesen Interessierte beim 'markenartikel'.