upljft lässt Nutzer virtuell Ugly Christmas Sweater anprobieren



Auf der Facebook-Seite von ARAG können User virtuell Ugly Christmas Sweater anrpobieren und gewinnen (Foto: ARAG)

Die Hamburger Agentur upljft hat sich für den Düsseldorfer Versicherungsanbieter ARAG etwas Besonderes für die weihnachtliche Kommunikation ausgedacht. In einem Gewinnspiel können Facebook-Fans insgesamt 101 limitierte Exemplare des 'ARAG Ugly Christmas Sweater' gewinnen. Das funktioniert mittels eine VR-Anwendung innerhalb der Facebook-App. Dort können die User das Sweatshirt virtuell anprobieren, ein Selfie machen und das Kleidungsstück real gewinnen.



Die gelb-schwarzen Ugly Christmas Sweater werden auch in der internen Kommunikation der ARAG genutzt. In der Zentrale des Konzerns gibt es ein Weihnachtsbüro, in dem die Beschäftigten in den Weihnachtspullis selbst zum Motiv werden und persönliche Weihnachtsgrüße verschicken können.

"Die von upljft entwickelte Weihnachtsidee hat uns sofort überzeugt – vor allem aufgrund der Kombination aus echtem haptischen und digitalem Erlebnis", meint Jakob Muziol, Vice President Marketing, ARAG SE. Jan Honsel, Geschäftsführer upljft, fügt hinzu: "Wir freuen uns, gemeinsam mit ARAG ein innovatives und engagementstarkes Format realisieren zu können und den Kunden so im Rahmen seiner Weihnachtskommunikation unterstützen zu können."



Darüber hinaus gibt es jeden Adventssonntag eigens entwickelte Weihnachtsgedichte auf der Facebook-Seite, die auf ein Versicherungsprodukt der ARAG Bezug nehmen.



upljft ging 2015 als Joint Venture von thjnk und Facelift, einem Anbieter für Social Media-Technologie, an den Start. Beide sind in Hamburg ansässig. Rund 70 Mitarbeiter betreuen Kunden wie Breuninger, Jaz, Lexus, Pringles, Sky, Steigenberger, Viebrockhaus und Vodafone.