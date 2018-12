%%%Webedia kauft die Influencer-Agentur flow:fwd%%%



Die flow:fwd-Gründer Pepe Wietholz, Markus Frey und Hendrik Martens (v.l.n.r.) haben ihre Agentur an Webedia verkauft - Foto: flow:fwd

Die französische Webedia Group hat über ihre Tochter Webedia Deutschland mit Sitz in Berlin die 2015 gegründete Influencer-Marketing-Agentur flow:fwd übernommen. Die in Hamburg ansässige Agentur flow:fwd gehört mit rund 120 Millionen Kontakten pro Monat zu den großen nationalen Playern im Influencer-Sektor. Auf die Expertise und die Reichweite der Agentur vertrauen unter anderem Kunden wie Disney, Universal, Ubisoft, Vodafone, Unilever oder Shell.

Webedia-Deutschland-Chef Marc-Andreas Albert: "flow:fwd passt von der Kultur und Vision perfekt zu Webedia. Uns treibt das Gleiche voran: innovatives Entertainment für Millenials, das für unsere Kunden Mehrwert schafft."

Markus Frey, CEO und Co-Founder von flow:fwd: "Wir freuen uns riesig, ab heute ein Teil der Webedia Gruppe zu sein. Uns war es sehr wichtig, dass wir einen Partner für die Weiterentwicklung von flow:fwd finden, der die gleichen Ziele und Werte verfolgt wie wir. Webedia hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie trotz ihrer Größe ein agiles Schnellboot sind. Wir denken, dass dies in unserer Branche essentiell wichtig ist, um auf alle aktuellen Entwicklungen sehr schnell, flexibel und kreativ reagieren zu können. Wir sind uns sicher, dass wir von nun an gemeinsam einen noch besseren Service, Leistung und Produktions-Know-how für unsere Talents und Kunden bieten werden."

Für die Transaktion haben die flow:fwd-Gesellschafter die Hamburger Consulting-Agentur Technology Return als M&A-Berater und Pier11 aus Hamburg als Rechtsberater hinzugezogen.