%%%Dentsu Aegis kauft US-Digital-Agentur Gruppe%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis stärkt ihre Digital-Präsenz in den USA durch den Zukauf der Agentur-Gruppe Digital Evolution Group (DEG) mit Hauptsitz in Kansas City. Die 1999 gegründete Agentur-Gruppe zählt laut Dentsu Aegis zu den schnellst wachsenden Digital-Agenturen in den USA. DEG soll dem DAN-Network Isobar angegliedert werden. Auf der DEG-Kundenliste finden sich unter anderem der Tiernahrungshersteller Purina, der Luxusgüter-Konzern LVMH, die Hallmark-Gruppe sowie die Kino-Kette AMC Theatres und Fender Guitars. Das rund 300 Köpfe zählende DEG-Team erwirtschaftet einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro (45,8 Mio. Dollar).

Derzeit gibt es neben dem Stammsitz in Kansas City noch Büros in Denver, Pittsburgh und Des Moines sowie ein Office in Manila auf den Philippinen.

Das bisherige Agentur-Management bleibt komplett an Bord und wird die Agentur unter dem Namen DEG, Linked by Isobar fortführen.