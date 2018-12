%%%Newell Brands engagiert WPP-Agenturen als globale Partner%%%

Der Konsumgüter-Konzern Newell Brands hat nach einem Pitch die Agenturen der WPP-Holding als globale Partner für seine Werbe-Aktivitäten unter Vertrag genommen. Damit konnte die in 2016 begonnene Zusammenarbeit, als JWT erste Newell-Aufträge als Lead-Agentur bekam, deutlich ausgeweitet werden. In New York hat WPP ein eigenes Newell-Team installiert, das Anfang 2019 seine Arbeit aufnimmt. Neben dem einstigen JWT-Team (heute Wunderman Thompson) gehören auch noch Einheiten von VMLY&R, Geometry, Mindshare sowie Eicoff und Superunion dazu.

Newell ist ein hierzulande wenig bekannter Misch-Konzern (Schreibgeräte, Baby-Produkte, Haushaltswaren) aus den USA, der 2017 immerhin einen Umsatz von14.7 Milliarden Dollar erzielte, immerhin 1,4 Milliarden Dollar mehr als 2016.

Newell ist auch n Deutschland aktiv. Zum Marken-Portfolio gehören unter anderem die Schreibgeräte-Marken wie Waterman, Parker, Paper Mate oder Rotring. Weitere Newell-Marken sind Rubbermaid, die Baby-Produkte-Range NUK sowie die Visitenkarten-Aufbewahrung Rolodesk. Die Companies Mapa GmbH (NUK, Spontex, Billiy Boy) in Zeven sowie Camping Gaz in Hattersheim gehören ebenfalls zu Newell Brands.