%%%Hamburger Agenturen blicken optimistisch ins Jahr 2019%%%

Das ‚Hamburger Abendblatt‘ beschäftigt sich traditionell zum Ende eines Jahres mit den Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt und befragt die größten Arbeitgeber der Hansestadt (mit mehr als 300 Beschäftigten in Hamburg), ob sie im kommenden Jahr zusätzliche Arbeitsplätze am Standort Hamburg planen. Aus der Agentur-Branche waren vier Companies dabei: Jung von Matt, SinnerSchrader, Scholz & Friends sowie die pilot group – mit guten Job-Aussichten für 2019.

Jung von Matt will das Team aufstocken. Derzeit arbeiten von 887 Beschäftigten in Deutschland bereits 543 am Stammsitz Hamburg – Ende 2019 sollen mehr auf der Pay-roll stehen. Ähnlich sieht es bei der Accenture-Tochter SinnerSchrader aus, bei der 447 der 589 Deutschland-Beschäftigten in Hamburg aktiv sind. Im kommenden Jahr soll die SinnerSchrader-Mannschaft weiter verstärkt werden.

Bei der WPP-Tochter Scholz & Friends soll die Mitarbeiter-Zahl konstant bei 390 bleiben, bundesweit stehen 690 Köpfe auf der S&F-Pay-roll. Angesichts der Turbulenzen, in der sich die britische Agentur-Holding befindet, ist das eine allemal positive Botschaft.

Die inhaber-geführte pilot group, die 1999 in Hamburg gegründet wurde, wird 2019 ihr 20-jähriges Bestehen feiern – und das mit mehr Beschäftigten als Ende 2018. Denn auch bei pilot group soll das derzeit 340 Köpfe zählende Hamburger Team aufgestockt werden. Bundesweit sind 422 Mitarbeiter für pilot tätig.