%%%Überground inszeniert stylischen Regelbruch für Fashion-Plattform Rebelle %%%

Der Online-Marktplatz Rebelle startet mit einer großangelegten internationalen Kampagne und einem aufgefrischten Auftritt ins neue Jahr - Kreativpartner bei der Kommunikationsoffensive ist die Hamburger Agentur Überground. Die 2013 in Hamburg gegründete Plattform bringt inzwischen europaweit Käufr und Wiederkäufer von Luxus-Secondhand-Mode zusammen. Geschäftsführer sind Cécile Wickmann und Max Laurent Schönemann. Zu den Investoren von Rebelle gehören North-East Venture, Friheden Invest und Mediaset sowie der Frühphaseninvestor High-Tech Gründerfonds.

Unter dem Claim 'Break the rules of fashion. Before they break you' ruft Rebelle dazu auf, überkommene Mode-Konventionen zu brechen. Das Team um Gründerin Jo Marie Farwick und Kreativ-Chefin Anna Meissner inszeniert die neue Markenbotschaft nicht nur in Online-Medien, sondern auch im TV.

Herzstück der Kampagne ist ein 60-sekündiges Smart Movie, das Überground zusammen mit dem US-Filmemacher Ace Norton produzierte. Daraus generierte Überground Cutdowns von 15 und 20 Sekunden, die im deutschen TV auf ProSieben, Sat1, Sixx und Sat1Gold laufen. In Italien zeigen ihn reichweitenstarke Sender, wie Canale 5, Italia1 oder La7 - der italienische Medienkonzern Mediaset ist an Rebelle beteiligt. In den digitalen Kanälen und Social Media werden Banner-Formate wie Wide-Skyscraper oder Billboard Ads sowie verschiedene Video-Formate ausgespielt.

"Wir umgehen die üblichen Dogmen der Modeindustrie und zeigen, das Designermode und Secondhand kein Widerspruch sind", erklärt Rebelle CEO Cécile Wickmann, die zusammen mit Marketingchef Boris von Kürthy die Kampagne verantwortet, den Kreativansatz. "Der Kauf von pre-loved High-end Fashion ist salonfähig, nachhaltig und – über uns – absolut vertrauenswürdig und bezahlbar. Es ist einfach ein zeitgemäßer Umgang mit Luxus und jeder kann mit unserer Hilfe seinen individuellen Stil mit Spaß ausleben."



Neuer Markenauftritt

Auch der CI-Relaunch will die Message unterstützen: Im neuen digital animierten Logo tauchen "e"’s aus anderen bekannten Luxusmarkenlogos wie Hermès oder Chloé auf. "Mit dem rebellischen 'e' brechen wir die Regeln einer normgerechten einheitlichen Typo, wie die ganze Kampagne die Regeln der Modeindustrie in Frage stellt", so Agenturchefin Farwick. Man wolle die Zielgruppen animieren, die klassischen Spielregeln und schnelllebigen Trends der Modeindustrie zu hinterfragen und für sich neu zu interpretieren.



Credits:

Produktion: Wanda Germany GmbH

Director: Ace Norton

Photographer: Katherine Fox

Musik: Not A Machine Hamburg

Post Production: Harvest Digital Agriculture GmbH