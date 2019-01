%%%Wilde & Partner geht mit Ameropa auf Reisen%%%

Die Deutsche Bahn-Tochter Ameropa mit Sitz in Bad Homburg vor der Höhe vergibt ihren PR-Etat an die Münchner Kommunikations-Agentur Wilde & Partner. Um die Bekanntheit des Reise-Unternehmens in der Öffentlichkeit zu steigern, will Wilde & Partner mit Content-Platzierungen in Print und Online, zielgruppenspezifischen Medien- und Marketingkooperationen sowie Influencer Marketing die Marke emotional aufladen.



Ameropa vertreibt Kurzreisen mit deutschem oder europäischem Reiseziel sowie weltweite Bahn-Erlebnisreisen. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den zehn größten Reiseveranstaltern in Deutschland und ist Marktführer im Segment Städtereisen.



"Wir freuen uns, dass wir mit Wilde & Partner die führende PR-Agentur im Tourismus-Segment in Deutschland ab sofort an unserer Seite wissen", kommentiert Kai de Graaff, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ameropa-Reisen GmbH.



Die Wilde & Partner Public Relations GmbH ist seit über 30 Jahren auf die Bereiche Travel und Tourism, Transport und Logistics, Hospitality Industry, Spa und Lifestyle sowie Freizeitparks spezialisiert. Das 40-köpfige Team wird von den Geschäftsführerinnen Ute C. Hopfengärtner und Marion Krimmer und den beiden Geschäftsführenden Gesellschaftern Jens Huwald und Thomas C. Wilde geführt.