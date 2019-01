%%%Ralph Kappes sagt Leagas Delaney Adé%%%

Gerade hat die Hamburger Agentur Leagas Delaney ihr neues Domizil am Hamburger Hafen bezogen - nicht mehr an Bord ist Ralph Kappes, der in den letzten beiden Jahren als Director Business Development die Neugeschäftsaktivitäten der deutschen Niederlassung erfolgreich gemanagt hatte.

Kappes hat Leagas Delaney bereits im November verlassen, um sich verstärkt neuen Consulting Projekten außerhalb der Agenturbranche zu widmen. Aktuell betreut er Beratungsmandate mit Fokus auf digitale, wertschöpfende Technologien - innovative Tools inklusive. Unter dem Aspekt 'Speed@work', wie der Betriebswirt new business mit einem Schmunzeln verriet, und einem gewissen Schwerpunkt auf Marketing und Vertrieb. Mit dem Agenturchef, Gründer und Teilhaber von Leagas Delaney Hermann Waterkamp, den er seit über zwanzig Jahren kennt, bleibe er aber weiterhin freundschaftlich und inhaltlich verbunden.



Mit Kappes verliert Leagas Delaney einen der erfahrensten Agenturmanager im deutschen Markt. Der gebürtige Schweizer war in führenden Positionen u.a. für Vasata Schröder, Publicis Deutschland, Scholz & Friends und Springer & Jacoby tätig. Gestartet hatte Kappes seine Karriere in den Achtzigerjahren in der Geschäftsleitung der Züricher Werbeagentur Aebi & Partner.