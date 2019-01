%%%Ogilvy lädt in die Center Parks ein%%%

Die zur französischen Groupe Pierre et Vacance gehörende Ferienpark-Anbieter Center Park hat Ogilvy mit einer großen Saisonstart-Kampagne beauftragt - eine Premiere, denn zum ersten Mal lässt Center Parks eine Kampagne für die deutschen Kunden auch in Deutschland entwickeln und produzieren. Ziel ist es, vor allem Familien anzusprechen und auf das spezielle Angebot der Parks - private Ferienhäuser, subtropische Badewelt, Aktivitäten für alle Altersgruppen - aufmerksam zu machen. Dafür hat das Düsseldorfer Team der WPP-Tochter einen TVC entwickelt, der unter dem Motto 'Urlaub heißt Center Parcs!' noch bis zum 23. Januar 2019 auf Sat1, Sat1 Gold, RTL, RTL 2, SUPER RTL, Vox, SIXX, Kabel 1 und dem Disney Channel für die insgesamt 27 Center Parks in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich wirbt.

Mit der Kampagne will Alexander Malek, Marketing Director DACH bei Center Parks, eine neue Kommunikationsstrategie einläuten. "Ab jetzt erklären wir Center Parcs, indem wir die Menschen wissen lassen, was mit Urlaub gleichzusetzen ist – nämlich Center Parcs, eine Top-Marke im Tourismus."



Pierre et Vacances Center Parcs wurde 1967 gegründet; die Holding Pierre et Vacances SA ist an der von Euronext betriebenen Pariser Börse notiert. Mit den Marken Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio managt das Unternehmen nahezu 45. 000 Apartments und Ferienhäusern an 283 Standorten in Europa.