%%%Ricola und Publicis wünschen 'Alles Gute'%%%



Im neuen Ricola-Spot wird auch auf das Neuprodukt Ricola Honig Zitrone Echinacea hingewiesen (Foto: Ricola)

Publicis Zürich hat für den Schweizer Kräuterbonbon-Hersteller Ricola eine neue Markenkampagne kreiert: Unter dem Claim 'Alles Gute' läuft die Kampagne im Januar an. Der TV-Spot unterstreicht die regionale Verankerung und die natürlichen Zutaten: Sämtliche Szenen, in denen die Kräuterfelder zu sehen sind, wurden bei Reto Raselli im Dorf Le Prese in Graubünden gedreht - einem von über 100 Kräuterbauern, die Ricola beliefern. Regisseur des Spots ist Sam Washington, die Produktion lag bei Uitch Iscratch, Kopenhagen, und Hogarth Worldwide.



Die TV-Kampagne wird von Digitalwerbung und erstmals auch OOH-Kommunikation begleitet. Printwerbung in Kombination mit Samplingaktivitäten für das Neuprodukt Ricola Honig Zitrone Echinacea sowie eine entsprechende PR-Unterstützung runden das Marketingpaket mit über 500 Millionen Kontakten ab. Als Media-Agentur zeichnet pilot Hamburg verantwortlich.



Der neue Slogan 'Alles Gute' soll die Bedürfnisse der Konsumenten in den Mittelpunkt stellen.