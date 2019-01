%%%Telekom organisiert 'FIFA19'-Fußballturnier für Online-Gamer%%%

Die Deutsche Telekom richtet erstmals ein E-Sports-Fußballturnier aus. Mitte 2018 hatte das Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Bonn seine Technologie-Partnerschaft mit der internationalen eSports Organisation SK Gaming bekannt gegeben und baut nun sein Engagement weiter aus.



Das Finalspiel von 'FIFA 2019' soll im Rahmen des Telekom Cups am 13. Januar 2019 in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena stattfinden. Die teilnehmenden Finalisten qualifizieren sich vorab in zwei Online-Turnieren. Beim Telekom Cup treten die Fortuna Düsseldorf, Bayern München, Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC an, beim Telekom e-Cup werden alle Bundesligisten spielbar sein.



"Wir freuen uns, beim Telekom Cup die reale und digitale Fußball-Bundesliga zu verbinden", erläutert Hiro Kishi, Leiter Sportsponsoring der Telekom. "eSports erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Uns bietet das die Möglichkeit, unsere überlegene Netzqualität und technologisches Know-how unter Beweis zu stellen."



Die Telekom engagiert sich seit vielen Jahren im Fußball und ist Hauptsponsor des FC Bayern München. Zudem fungiert das Unternehmen als Premiumpartner der Männer- und Jugendnationalmannschaften des DFB. Das Fußball-Engagement wird durch zahlreiche Vertriebs- und Content-Partnerschaften mit Bundesligisten wie dem Hamburger SV, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach abgerundet.