%%%weg.de und Boom läuten die Faulzeit ein%%%



Mit einem Faultier als Testimonial lancieren weg.de und die Agentur Boom eine neue Kampagne (Foto: Boom)

Das Online-Reiseportal weg.de, eine Marke der Comvel GmbH, startet das Jahr 2019 mit einer frischen Kampagne und einer neuen Agentur: Die mit Zentrale in Hamburg ansässige Digital-Agentur Boom gewann das Mandat in einem Pitch und setzt nun Maßnahmen unter dem Motto '#Faulzeit' um. Protagonist ist ein Faultier. Der Claim 'weg sein muss sein' bleibt dabei erhalten. Zu sehen ist die Kampagne im TV sowie in Print-Titel, auf einer Microsite und in Social Media-Kanälen.

Mit einem siebenstelligen Bruttomediavolumen wirbt der neue weg.de Markenbotschafter für Urlaubsreisen zu Frühbucherpreisen: Der 20-sekündige Spot und zehnsekündige Cutdown sind seit dem 25. Dezember 2018 auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe zu sehen. Ab 2019 ist das entspannte weg.de-Faultier im IP-Deutschland Netzwerk sowie Performance-orientiert auf kleineren Sparten-Kanälen präsent. Das Faultier wurde von Goodbye Kansas zum Leben erweckt. Die Mediaplanung liegt bei der Agentur Videobeat, ebenfalls aus Hamburg.

"Mit unserem orangenen Faultier, das die sorglose weg.de #Faulzeit optimal personifiziert, haben wir es geschafft, eine starke Kampagne mit Wiedererkennungswert zu entwickeln, die einfach Spaß macht. Im Urlaub einfach mal abhängen, nichts tun und dabei ein zufriedenes Grinsen auf dem Gesicht haben – die perfekte 'Faulzeit' also – dafür steht weg.de. Denn jeder hat es verdient, sich einfach mal zurücklehnen zu können", erklärt Anna Kurmulis, Head of Brand Marketing bei weg.de.

Chris Bartsch, Geschäftsführer Kreation bei Boom, sagt: "In Zeiten von #metime und #selfcare sollte jeder ab und zu auf sein inneres Faultier hören. Urlaub ist ein sehr subjektives Bedürfnis, und genau daran richtet sich unsere #Faulzeit-Kampagne aus." Harry Otto, Geschäftsführer Beratung/Strategie bei Boom, ergänzt: "Seit zehn Jahren machen wir Tourismus-Marketing, daher war es jetzt mal an der Zeit für ne #Faulzeit!"

Boom beschreibt sich selbst als Agentur für die BrandNowWorld. Gegründet 2008, betreut der 20-köpfige Digital-Spezialist heute u.a. Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), Beiersdorf, Edeka, Etsy, Jägermeister, Montblanc, TUI Cruises, UniCredit und Volkswagen.