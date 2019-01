%%%Katjes und antoni Jellyhouse legen für Veggie-Kampagne noch eine Schippe drauf%%%



Mit einem dreibeinigen Hund bewirbt Katjes seine Haltung, dass jedes Leben wertvoll ist (Foto: Screenshot YouTube(Katjes)

Rund ein Jahr nachdem die Berliner Exklusiv-Agentur antoni Jellyhouse die Kampagne 'jes! – alles Veggie' für den Süßwarenhersteller Katjes mit Sitz in Emmerich am Rhein lancierte, folgt nun der nächste Aufschlag: Seit dem 6. Januar 2019 führt die Kampagne ein TV-Spot mit einem dreibeinigen Hund fort. Die Botschaft: Jedes Leben ist wertvoll. Die Vorgänger-Kampagne konnte beim ADC und beim Effie Edelmetall gewinnen – zuletzt beim Effie etwa Gold.

In dem neuen TV-Clip (20-Sekünder) erzählt die Halterin des Hundes von ihrer Liebe für den Terrier und zum anderen vom achtsamen Umgang mit Ernährung. Tierwohl und vegetarisches Leben bilden dabei die Brücke zu Katjes, deren Fruchtgummis völlig auf tierische Gelatine verzichten und 100% vegetarisch sind.

"Jedes Leben ist wertvoll. Das ist doch das Wichtigste, was zählt – und unser Katjes Markenversprechen", sagt Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter von Katjes. Mit der Auswahl der Regisseurin Crystal Moselle will antoni auch seine Selbstverpflichtung zu 'Free the Bid' unterstreichen, der internationalen Initiative mit dem Ziel, Chancengleichheit für weibliche Regisseure zu erreichen.

Verantwortlich bei Katjes ist neben Tobias Bachmüller auch Gloria Thyssen, Global Marketing Manager. Zuständig bei antoni Jellyhouse sind Martin Pross (ECD/Text), Pedro Americo (AD) und Amelie Harich (Beratung). Um die Inhouse-Produktion kümmerte sich Maks Chiechanowski. Die

Filmproduktion lag bei Anorak Film, die Postproduktion bei Slaughterhouse und die Musikproduktion übernahm Butter Music + Sound GmbH. Die Motive der Kampagne shootete die Fotografin Johanna Dauphin.