%%%Bosch und Jung von Matt trommeln international für IoT%%%



Angelehnt an das Motto 'Like a Boss' präsentiert sich Bosch als Partner für IoT-Lösungen (Foto: Bosch)

In Zeiten der Vernetzung von Geräten wie dem Rasenmäher oder sogar Autos ist das Internet of Things (IoT) das Megathema. Die Robert Bosch GmbH, Stuttgart, möchte das Thema nun mit internationaler Kommunikation vorantreiben. Mit Fokus auf den Schwerpunktthemen Connected Living und Connected Mobility startet Bosch erstmals eine geschäftsbereichs-, produkt- und länderübergreifende Markenkampagne. Ziel ist es, die Marke in der breiten Öffentlichkeit mit IoT zu verknüpfen und als einer der weltweit führenden Anbieter für vernetzte Lösungen verstanden zu werden.

Verantwortlich für die Maßnahmen unter dem Motto 'Like a Boss' ist die Hamburger Agentur Jung von Matt/Next Alster, die den Etat im Frühjahr 2018 in einem Pitch gewann. Im Netz finden sich unzählige Videos und Memes mit der Überschrift "Like a Boss", die immer dann zum Einsatz kommen, wenn man ausdrücken möchte, etwas sehr gut zu beherrschen oder durch eine besonders smarte Lösung überzeugt. In der Kampagne, die weltweit in digitalen und sozialen Medien gelauncht wird, wird dieses Internetphänomen kurzerhand zu "Like a Bosch".

Herzstück der Kommunikation ist ein Musikvideo, in dem ein Mann sein ganzes Leben – und viele vernetzte Bosch-Produkte – mit dem Smartphone steuern kann und so jederzeit, cool und souverän, Herr der Lage ist. Zusätzlich wurden drei Produktfilme, die später im Jahr online gehen, sowie Merchandising, Plakate und ein Meme-Generator für die weltweit größte Konsum-Elektronik-Messe CES in Las Vegas produziert. Dort können Besucher ihren persönlichen #LikeABosch-Moment kreieren und ihn mit der Welt teilen.

"Wir haben einen strategischen Ansatz entwickelt, der einen weltweiten Internethype aufgreift und humorvoll umdeutet", sagt Bosch-Markenchef Boris Dolkhani. "An Bosch führt im Internet der Dinge kein Weg vorbei. Das ist die klare Botschaft der Kampagne."

David Leinweber, Group Creative Director Jung von Matt, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir das Bosch-Team rund um Boris Dolkhani mit dieser einfachen wie zwingenden Idee begeistern konnten. Und noch mehr über die mutige Entscheidung, sie konsequent und selbstbewusst umzusetzen – weltweit."