C3 überarbeitet Digital-Auftritt der Gläsernen Manufaktur Dresden



Die Gläserne Manufaktur in Dresden will sich künftig als Center of Future Mobility positionieren (Foto: C3)

Elektromobilität und neue Mobilitätslösungen nehmen eine immer größere Rolle bei den Autobauern ein. So auch bei Volkswagen: Die Gläserne Manufaktur in Dresden (GMD) soll nun zum Center of Future Mobility heranwachsen und zum Bekenntnis der Marke zur Zukunft werden. Unterstützt wird die Neuausrichtung der Produktionsstätte der Volkswagen Sachsen GmbH von der Content Marketing Agentur C3.



Ziel ist es, das Thema Future Mobility als Live-Erlebnis attraktiv und erfahrbar machen – online und offline. Dabei soll der neue digitale Auftritt der GMD Interessierte einladen, sich vor Ort über den Alltag mit Elektromobilität zu informieren und diese selbst zu erfahren. Darüber hinaus sollen Kunden zum Abholerlebnis in der GMD animiert werden. Und schließlich will die Manufaktur auch Ideengeber und Informationsquelle zu neuesten Technologien und Entwicklungen sein. Durch die Dreiteilung 'Manufaktur erleben. E-Mobilität erleben. Zukunft erleben' wurden diese Ziele in den digitalen Raum übersetzt, mit dem Anspruch so offen, transparent und greifbar zu sein wie die gläserne Produktionsstätte selbst.

