%%%McCann holt Jens Eberth an die Spitze der neuen Opel-Agentur Velocity McCann %%%

McCann-CEO Ruber Iglesias setzt einen bewährten Kopf an die Spitze der Customized Agency für den neu gewonnenen Kunden Opel und holt Jens Eberth als Geschäftsführer ins Team zurück. Eberth war bereits von 2013 bis 2014 bei MRM McCann als Client Service Director an Bord. In den letzten fünf Jahren hatte er bei Leo Burnett als Executive Director Client Service und Mitglied der Geschäftsleitung unter anderem die Kunden Samsung und Fraport betreut.



Eberth hatte seine Agenturlaufbahn bei DDB in Chicago gestartet, es folgten Stationen bei Publicis in Deutschland und Crispin Porter + Bogusky in London. Wieder zurück in Deutschland arbeitete Evert bei Saatchi & Saatchi, Serviceplan und Universal Pictures International; seine Automobilexpertise stellte er u.a. bei der Toyota Hybrid-Kampagne mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl unter Beweis.

Nun wird er mit Velocity McCann die erste europäische Exklusivagentur von Opel aufbauen, die aus Deutschland heraus geführt wird. McCann hatte sich im Oktober im Pitch gegen mehrere namhafte Mitbewerber durchgesetzt und das Mandat gewonnen, alle internationalen Kampagnen über alle Kanäle zu entwickeln. Hauptsitz von Velocity McCann ist Frankfurt am Main; die Teams in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin werden durch weitere Teams in Paris, Madrid, Mailand und Bukarest unterstützt.