%%%Etatgewinn: JOM verteidigt das Lotto Hamburg-Mandat%%%

Pitchgewinn für Jäschke Operational Media: Das Hamburger Team unter Leitung von Geschäftsführer Roland Köster konnte in einem mehrstufigen Auswahlverfahren den Media-Etat der Lotto Hamburg GmbH verteidigen - JOM hat das Mandat bereits seit 2013 inne. Die Zusammenarbeit umfasst Strategie, Planung und Umsetzung sämtlicher Offline- und Onlinewerbemaßnahmen auf regionaler Ebene - bei einem jährlichen Brutto-Mediabudget im mittleren siebenstelligen Euro-Bereich.

Ziel der Kommunikationsstrategie von Lotto Hamburg sei es, die Stellung als führender Glücksspielanbieter in einem sich verändernden Wettbewerbsumfeld zu festigen, erklärt die Agentur. Man freue sich, das Traditionsunternehmen weiter dabei unterstützen zu dürfen. "Mit unseren Leistungen wollen wir sowohl die Unternehmensmarke 'Lotto Hamburg' als auch die Wahrnehmung der individuellen Glücksspielangebote in Hamburg weiter ausbauen. In einem Markt, der durch einen zunehmenden Wettbewerb an Online-Anbietern geprägt ist, sicherlich eine Herausforderung, auf die wir uns aber sehr freuen", erklärt Köster.

JOM beschäftigt aktuell an seinen drei Standorten Hamburg, Düsseldorf und Philadelphia (USA) rund 70 Mitarbeiter. Mit einem Billing-Volumen von rund 288 Millionen Euro gehört das 1997 gegründete Unternehmen zu den Top 5 inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland.