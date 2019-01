%%%Audi und Kolle Rebbe laden den Vorsprung durch Technik-Markenclaim neu auf%%%



Man baue keine Autos, sondern Freiräume heißt es in Audis neuem bildgewaltigen Online-Film (Foto: Kolle Rebbe)

Der Herzschlag und der Claim 'Vorsprung durch Technik' begleiten den Ingolstädter Autobauer Audi bereits seit Jahren. Nun beschreitet das Unternehmen den Weg in eine neue Ära und lädt den Slogan neu auf. Im Fokus steht nun der persönliche Freiraum, den die Menschen infolge der Digitalisierung, Elektrifizierung und der Anwendung von KI im Auto erleben werden. Im Auftrag der strategischen Abteilung der Audi AG entwickelte die Hamburger Agentur Kolle Rebbe einen Markenfilm, der das Thema Freiraum inszeniert. Kernidee des Films ist der Drang nach Freiheit, Entfaltung und Selbstverwirklichung und das Kundenversprechen, das Audi daraus ableitet. Der 75-Sekünder soll national und international, vor allem in Online-Medien und auf markeninternen Veranstaltungen, eingesetzt werden.

Hintergrund ist das neue Markenmodell von Audi, in dessen Zentrum das Versprechen von individuellem Freiraum durch Innovationen steht. Vereinfachung durch intuitive Technologien, digitale Vernetzung und alternative Mobilitätsformen rücken dabei in den Vordergrund. Nicht das Auto selbst, sondern die Erlebnisse in und rund um das Auto sollen ein Statussymbol der Zukunft sein.

"Die Auseinandersetzung mit dem Thema 'Vorsprung durch Freiraum' war für uns extrem spannend. Wenn man darüber hinaus noch alle kreativen Freiheiten für dessen Inszenierung bekommt, dann ist das schon etwas sehr, sehr Besonderes", resümiert Stefan Wübbe, GF Kreation bei Kolle Rebbe. Ansprechpartner neben Wübbe sind auch Jörg Dittmann (CD Art), Oliver Ramm (Bodenleitung Text), Sandra Vetter (Beratung) und Christopher Tychsen (Producer). Verantwortlich auf Kundenseite sind Sandra Siegler-Karl (Markenstrategie Audi AG), Sina Clemendt (Markenstrategie Audi AG), Mark Ebert (Markenstrategie Audi AG). Um die Filmproduktion kümmerten sich 27km, 2wei Music, Vincent Urban (Regie) und Ralf Erthle (Producer).