%%%Mutabor entwickelt neuen Auftritt für den Deutschen Handballbund %%%



Zur Handball WM 2019 will sich der DHB moderner präsentieren. Das Kreissymbol steht für die integrierende Kraft des Handballsports (Bild: Mutabor)

Prestigeträchtiger Auftrag für die Designagentur des neuen ADC-Präsidenten Heinrich Paravicini: Der Deutsche Handballbund (DHB) beauftragte die Marken- und Designspezialisten mit der Entwicklung eines neuen Auftritts. Deutschland ist in diesem Jahr Gastgeber der Handball-Weltmeisterschaft - das Event und die damit verbundene Aufmerksamkeit will der DHB nutzen, um der Sportart ein moderneres Image zu verpassen. "Als größter Handballverband der Welt und Dachverband der Teamsportart Nr. 2 in Deutschland wollen wir uns zeitgemäß aufstellen und auch im Design und der Kommunikation zeigen, dass Handball ein moderner und sehr attraktiver Sport ist", sagt Thomas Zimmermann, Vorstand Marketing und Kommunikation beim DHB. Mit Mutabor hat er sich für eine Agentur mit viel sportlicher Erfahrung entschieden: Die Hamburger Kreativen zeichnen u.a. für den jüngsten Bundesliga-Markenrefresh verantwortlich, arbeiten seit Jahren für die DFL und den HSV, haben u.a. das Super Cup-Logo und das Design um die Hamburger Bewerbung für die Olympische Spiele 2024 kreiert.

Für den DHB entwickelte Mutabor nun gemeinsam mit dem Kunden unter dem Motto "Wir machen stark" ein holistisches Markenleitbild, das die integrative Kraft des Handballsports unterstreicht. "Im Fokus des Identitätsprozesses lag das Ziel, die inspirierende Stärke des Handballs zu transportieren und die Begeisterung für den Sport und den DHB bei allen Zielgruppen neu zu entfachen", erklärt Marle Janßen, Head of Strategy in der Agentur. Visualisiert wird der Markenkern durch einen Kreis - "ein Sinnbild für Stärke, Gemeinschaft und Dynamik im Sport", so Creative Director Paul Neulinger. "Er ist nicht vollständig ausgefüllt, zeigt sich in der Kommunikation stets offen und transparent – ein Symbol für den Wertekodex des Verbandes."

Klare Botschaften, eine neue Farbwelt und eine frische Bildsprache runden das Design ab. Die aktualisierte Webseite www.dhb.de geht heute live.