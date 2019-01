%%%ADC Ehrentitel gehen an Oliviero Toscani, Claas Meineke, Prof. Roland Lambrette und Mayd%%%

Im Rahmen der 14. ADC Night of Honour ehrt der Art Directors Club (ADC) wie jedes Jahr Persönlichkeiten aus der Kreativbranche. Für 2018 werden am 21. Februar 2019 im Frankfurter Palais Oliviero Toscani, Claas Meineke, Prof. Roland Lambrette und die Agentur Mayd prämiert.

Der Fotograf Toscani studierte Grafik und Fotografie an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Internationale Aufmerksamkeit erregte er durch seine Kampagnen für Benetton, die er von 1982 bis 2000 entwarf. Statt klassischer Werbefotografie setzte Toscani auf Schockeffekt. Ob Rassismus oder Todesstrafe, Immigration oder HIV: Kein Thema ist ihm zu heikel. So wundert es nicht, dass Benetton ihn im Frühjahr 2018 als künstlerischen Leiter zurückholte. "Meine Werbefotografie verkauft keine Produkte, sondern Lebensgefühl und Haltung." Politische und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Haltung zu zeigen wird für Marken im kommenden Jahr relevanter denn je: Daher würdigt der ADC Toscani als ADC Ehrenmitglied des Jahres 2018. Die Laudatio auf den Pionieren der Markenkommunikation wird Autor, Regisseur und Produzent Hermann Vaske halten.

Einer der ersten, der diesen Trend umsetzte, wird im Rahmen der ADC Night of Honour als Kunde des Jahres geehrt: Claas Meineke, Vorstand Marketing/Vertrieb der Edeka AG, setzte gemeinsam mit der Lead-Agentur Jung von Matt Impulse. Dafür steht vor allem die Weiterentwicklung der 2005 gestarteten Markenkampagne 'Wir lieben Lebensmittel', die Jahr für Jahr mit Kreativität und Effizienz bei Awards überzeugt. Dazu trug nicht zuletzt die 'Vielfalt'-Kampagne bei: Sie zählt zu den meistprämierten Cases in 2018. Edeka erkannte schon früh das virale Potenzial von Online-Videos wie 'Supergeil', 'Heimkommen' oder 'Eatkarus' und griff dabei auch gesellschaftlich relevante Themen auf. "Wir hatten den Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen und auch mal zu polarisieren. Das passt perfekt zu unserem Markenkern, denn auch die selbstständigen Edeka-Kaufleute zeigen Haltung und schaffen individuelle Einkaufserlebnisse", so Meineke. Friedrich Liechtenstein ist nicht nur zurück in den Edeka-Werbespots, er wird auch am 21. Februar die Laudatio auf Claas Meineke halten.

Prof. Roland Lambrette ist einer der vier Gründer des Frankfurter Atelier Markgraph und Rektor der Hochschule für Künste Bremen. Nun wird der Kreative für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Bekannt ist er als Experte für Kommunikation im Raum, seine Projekte gelten als Benchmark der Branche. "Wir verknüpfen die zu kommunizierenden Themen mit gesellschaftlichen Entwicklungen", so Lambrette. "Es geht darum, Beiträge zur Wahrnehmung der Welt zu schaffen – im besten Fall mit Relevanz für jeden einzelnen Besucher." Lambrette setzte mit einer langen Serie von international beachteten Markeninszenierungen für Mercedes-Benz und mit neuen Wegen in der Themenkommunikation für Museen Maßstäbe. Eines seiner bekanntesten Projekte ist die Bespielung der Frankfurter Skyline als überdimensionales Bühnenbild für die Fußball Weltmeisterschaft 2006. Der Kurator, Ausstellungsmacher und Autor Matthias Wagner K wird die Laudatio halten.

ADC Rookie Agentur des Jahres 2018 ist Mayd. Im Mai 2014 gründeten die beiden Geschwister Behnaz und Bahador Pakravesh ihr Kreativstudio. Zum Programm des 'Studio of Creative Arts' zählen neben Werbung auch Vernissagen, eigene Installationen oder Konzerte. Zuletzt überzeugten die Geschwister im ADC Wettbewerb 2018 mit dem Case 'Carnapping'.