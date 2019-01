%%%Coca-Cola startet 'No Sugar'-Kampagne für deutschlandweite Geld-Zurück-Aktion%%%



Nein zu Zucker: In einer neuen Kampagne bewirbt Coca-Cola die zuckerfreien Varianten seiner Marken mit einen Pop-Song aus den 1990ern (Foto: Screenshot)

Der US-amerikanische Limonadenhersteller Coca-Cola lanciert eine eigene Kampagne für die zuckerfreien Varianten der Marken Sprite, mezzo mix und Fanta Orange zum Jahresbeginn. Zum Einsatz kommen TV- und Funkspots sowie Out-of-Home-, Social Media- und PoS-Maßnahmen. Die Kampagne wird begleitet vom Refrain des 90er Jahre Hits 'No Limit' von 2Unlimited, der ab sofort als 'No Sugar' in den TV- und Radio-Spots zu hören ist. Um den TV-Spot und die Out-of-Home-Maßnahmen kümmerte sich Ogilvy, Berlin. Die Produktion lag bei Parasol Island. Die Schaltung liegt bei MediaCom, Düsseldorf.

Die Kampagne ist Teil der Zuckerreduktionsstrategie von Coca-Cola. Bereits jetzt investiert Coca-Cola pro Liter Getränk etwa 90 Prozent mehr in Werbung von Getränken mit weniger und ohne Zucker als für Produkte mit Zucker. Am PoS erstattet Coca-Cola im Rahmen der Geld-Zurück-Aktion allen Konsumenten, denen das zuckerfreie Produkt nicht schmeckt, den Kaufpreis. Mit dieser Aktion möchte Coca-Cola die Konsumenten dazu ermutigen, zuckerfreie Produkte zu probieren. Der animierte TV-Spot mit zehn Sekunden Länge ist noch bis KW 9 auf allen relevanten TV-Sendern zu sehen. Bumper-Ads auf Facebook und in den Instagram Stories sind ebenfalls bis KW 9 geschaltet. Zwischen KW 6 und KW 8 sollen Out-of-Home-Motive am PoS die Konsumenten dazu aufrufen die zuckerfreien Varianten von Sprite, mezzo mix, Fanta Orange und auch Coca-Cola zu probieren.