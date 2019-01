%%%Orca Affairs startet mit zwei Neugeschäften ins neue Jahr%%%

Die Hochschule der Bundesanstalt für Arbeit in Mannheim und der Bundesarbeitgeberverband Personaldienstleister BAP mit Sitz in Berlin lassen sich künftig in der Kommunikation von Orca Affairs unterstützen. In einer öffentlichen Ausschreibung sicherten sich die Berliner PR-Spezialisten der Agenturgruppe den Auftrag, als neue Lead-Agentur der Hochschule in den kommenden vier Jahren u.a. die komplette Erstellung der Jahresberichte, einen Relaunch des elektronischen Newsletters und weitere Kommunikationsmaßnahmen umzusetzen. Den BAP überzeugte.das Team unter der Leitung von CEO Michael T. Schröder im Rahmen eines Agenturscreenings.

"Besser konnten wir nach einem schon sehr erfolgreichen Jahr 2018 nicht in das neue Jahr starten", kommentiert Schröder die beiden Neugeschäfte. "Beide Etatgewinne unterstreichen unsere Positionierung als Spezialisten in der institutionellen und Verbändekommunikation."

Zu den Referenzen der Berliner Agentur gehören das Auswärtige Amt, die Bundessteuerberaterkammer, das Land Brandenburg sowie Unternehmen wie Siemens oder die Düring AG. Neben Orca Affairs ist auch Orca van Loon mit Sitz in Hamburg und Bremen im Geschäftsfeld Public Relations aktiv.