%%%OMR: DDV-Mitglieder steigen in die 'Dialog Arena' %%%

Der deutsche Dialogmarketingverband DDV präsentiert auf dem diesjährigen OMR Festival am 7. und 8. Maiin Hamburg erstmals einen speziellen Bereich für Themen und Unternehmen aus dem dialogorientierten Marketing: Die 'Dialog Area' in Halle 6 will mit einer eigenen Bühne Raum für Vorträge rund um den digitalen Kundendialog über alle Kanäle bieten.

"Die OMR ist ein extrem spannendes Messeumfeld für Unternehmen der Data-Driven Economy", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche zu der neuen Kooperation. Eine ganze Reihe von Verbandsmitgliedern wie z.B. Acxiom Deutschland, die a+s DialogGroup, Burda Direct Interactive, gkk Dialog und andere hätten ihre Teilnahme bereits fest zugesagt.

Im vergangenen Jahr besuchten rund 40.000 Branchenteilnehmer die Online Marketing Rockstars.