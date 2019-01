%%%Etatgewinn: Leo Burnett geht mit Condor auf die Reise%%%

Wichtiger Pitchsieg für Leo Burnett Deutschland: Das Frankfurter Team unter CEO Andrea Albrecht hat sich bei der Thomas Cook Group Airline gegen vier weitere Mitbewerber als kreative Leadagentur durchgesetzt. Vorheriger Halter des Etats war Jung von Matt/Spree.

Die Fluglinie bringt mit einer Flotte von 101 Flugzeugen jährlich über 19 Millionen Passagiere zu rund 120 Destinationen. Leo Burnett verantwortet künftig die Strategie und kreative Umsetzung der Markenkommunikation und wird B2C- und B2B-Kampagnen für Condor im deutschen Markt sowie für Thomas Cook Airlines UK im britischen Markt umsetzen.

Leo Burnett sei "überzeugend und innovativ" gewesen, sagt Paul Schwaiger, Commercial Director, Sales Condor & Marketing Thomas Cook Group Airline. "Wir freuen uns, dass es uns im Pitch gelungen ist, strategisch und kreativ eine Punktlandung hinzulegen", kommentiert Andrea Albrecht. "Im sich stetig verändernden Luftverkehrsmarkt sind Differenzierung und die Fähigkeit, sich von der Masse abzusetzen, eine echte Herausforderung."

Die erste gemeinsame Kampagne ist gerade gestartet: Unter dem Claim 'Hello Holiday' geht die Airline im buchungsstarken Monat Januar in die Offensive. Entwickelt wurde ein Kreativansatz, der mit authentischen und emotionalen Motiven im Instagram-Stil das Glücksgefühl beim Reisen vermitteln will. Produziert wurden verschiedene Formate für TV und Funk, digitale Kanäle, Print und OoH.