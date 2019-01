%%%Freunde des Hauses tischt Exquisa im TV auf%%%



Mit einem TV-Spot inszenieren Exquisa und Freunde des Hauses den Frischkäsegenuss (Foto: Freunde des Hauses)

Die Hamburger Agentur Freunde des Hauses gewann im vergangenen September die Quark- und Frischkäsemarke Exquisa der Molkerei Karwendel-Werken Huber in einem Pitch. Nun starten die ersten Maßnahmen: Mit einem TV-Spot und dem Aufruf 'Dieses mmmh... ist für euch' sollen Betrachter dazu animiert werden, ihr eigenes Exquisa-Geschmackserlebnis zu kreieren.

"Wir wollen mit Exquisa den unverwechselbaren Geschmack als Kern-Benefit unserer Marke noch deutlicher im Markt hervorheben und verstärkt auch die jüngere Zielgruppe ansprechen. Der Ansatz von Freunde des Hauses hat uns hier überzeugt: Der Spot macht Lust, direkt zu Exquisa zu greifen und wirkt nahbar und authentisch", so Gernot Döffinger, Leiter Marketing bei der Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG.

Der bekannte Exquisa Claim 'Keiner schmeckt mir so wie dieser' soll mit dem aktuellen TV-Spot frisch aufgeladen werden. Der Jingle wurde für das Filmkonzept angepasst und neu interpretiert.

Christian Classen, Leitung Beratung bei Freunde des Hauses, zur aktuellen Kampagne: "Es braucht eine unverwechselbare Inszenierung – unvergleichlicher Geschmack darf nicht aussehen wie jeder andere." Executive Creative Director Willy Kaussen ergänzt: "Creamcheese first!“ war das Motto beim Dreh. Und das schmeckt man auch."

Neben dem Frischkäse hat Exquisa im Herbst 2018 das Sortiment erweitert und den Power-Quark 'Fitline Protein' eingeführt. Mit dem Tag on zur aktuellen Kampagne entwickelte Freunde des Hauses ebenfalls die Kommunikation zur Produkteinführung. Der Zehnsekünder arbeitet mit selber Mechanik und Optik und stellt die Produkt-Vorteile in den Mittelpunkt der Kommunikation. Die Quark Joghurt Creme gibt es in den Sorten Natur, Erdbeere und Vanille.