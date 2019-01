%%%Syzygy: Zweistelliges Umsatzplus im deutschen Markt %%%

Syzygy steuert nach Restrukturierung und Umbaumaßnahmen wieder auf Wachstumskurs: 65,3 Millionen Euro Umsatz erzielte die Bad Homburger Digitalagentur-Gruppe international im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018; acht Prozent mehr als im Vorjahr. Dazu haben u.a. Neugeschäfte mit Kunden wie Daimler Financial Services, PayPal, der Deutschen Bahn, Huawei, Porsche oder auch der Polnischen Fußball-Liga (PZPN) beigetragen. Besonders gut lief es im deutschen Kernmarkt, wo Syzygy im BVDW-Ranking als elftgrößte Digitalagentur platziert ist: Hier konnte der Umsatz (2017: 39,5 Mio. Euro) sogar um 16 Prozent gesteigert werden. Das operative Ergebnis der Gruppe ist mit 6,1 Mio. Euro fast doppelt so hoch wie im Vorjahr.

Die 1995 gegründete Syzygy Gruppe beschäftigt rund 650 Mitarbeiter an den Standorten Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau. Zur Agenturgruppe gehören neben der Hauptmarke Syzygy und der Strategieberatung diffferent auch das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Experience spezialisierte Beratung Useeds°.



2019 steht der Ausbau des deutschen Kernmarkts im Fokus - u.a. durch eine noch bessere Verzahnung aller Leistungsbausteine. Dafür soll u.a. in München ein "Syzygy Campus" entstehen, an dem alle Disziplinen an einem Standort zusammengeführt werden. Ziel ist es, den Umsatz erneut zweistellig zu steigern. Lars Lehne, Vorstandsvorsitzender der Syzygy AG, ist optimistisch: "Die positive Integration unserer Akquisitionen verstärkt das Cross Selling und beflügelt durch signifikantes Neugeschäft das organische Wachstum in 2019."