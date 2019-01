%%%Serviceplan baut internationale Allianz mit Hakuhodo und Unlimited%%%

Die Serviceplan Gruppe baut ihre internationale Reichweite mit einer strategischen Allianz aus: Zusammen mit der Hakuhodo Group aus Japan, die in zahlreichen Ländern im asiatischen Raum vertreten ist, und der in London ansässigen Unlimited Group will sie künftig bestehenden und potenziellen Kunden eine globale Präsenz bieten. Die Allianz sieht vor, gemeinsame Teams in den wichtigsten Bereichen von Creative, Data Science, Technology und Media aufzubauen, um datengesteuerte kundenorientierte Transformationslösungen anbieten zu können.

Mit der Unlimited Group arbeitet Serviceplan bereits seit 2015 zusammen. Die Digitalagentur-Gruppe beschäftigt rund 850 Mitarbeiter an den Standorten London, Bristol, Winchester und New York.

Die Hakuhodo Group betreibt Geschäftsstellen in 20 Ländern und Regionen und beschäftigt 10.000 Experten in Japan und im Ausland. Die Kernagentur der Hakuhodo DY Group ist laut 'Agency Report 2018' von Advertising Age die sechstgrößte Werbeagentur der Welt. Hakuhodo ist vielfach für seine kreativen Lösungen ausgezeichnet – u.a. mit mehreren Grand Prix bei den Cannes Lions. In den letzten Jahren hat die Agenturgruppe ihre Aktivitäten u.a. in verschiedenen Schwellenländern ausgebaut.

Mit der Zusammenarbeit addiert die Serviceplan Gruppe in Asien zu den eigenen Standorten in China (Shanghai und Peking) sowie Malaysia weitere Standorte in Japan, Singapur, Thailand, Philippinen, Indonesien und Vietnam hinzu. "Diese globale Allianz ist der nächste Schritt, um unseren Kunden ein wirklich ‚globales‘ Angebot liefern zu können", erklärt Markus Noder, seit 2011 als Geschäftsführer Serviceplan International die weltweite Expansion der Agenturgruppe steuert. "Hakuhodo ist eine exzellente länderübergreifende Agenturgruppe im asiatischen Raum und die Nummer 2 in Japan. Darüber hinaus haben wir bereits eine langjährige Erfolgsgeschichte mit der Unlimited Group vorzuweisen."

Neben den deutschen Standorten in München, Hamburg, Bremen, Berlin, Frankfurt und Köln hat Serviceplan bisher in Wien, Zürich, Mailand, Brüssel, Dubai, Paris, Lyon, Moskau, Madrid und zuletzt im Mai 2018 in New York Häuser der Kommunikation installiert.

In Lateinamerika kann Serviceplan Kunden über die Partneragentur Ariadna bedienen, die an den Standorten Buenos Aires, Bogota, Lima, Mexico City, Miami, Panama City, Santiago de Chile und Sao Paulo präsent ist.