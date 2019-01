%%%Alexander Fink baut zweites deutsches Clarity-Büro auf%%%

Neue Aufgabe für den ehemaligen CEO von Burson Marsteller: Alexander Fink wird für die internationale Kommunikationsberatung Clarity PR in München ein zweites Büro neben der Berliner Dependance aufbauen. Zu den Kunden, die hierzulande betreut werden, zählen Iotec Global, der Krypto-Zahlungsanbieter Utrust oder auch der IoT-Satellitenhersteller Hiber Global.



Alexnder Fink hatte im Sommer 2018 nach vier Jahren an der Spitze von Burson Marsteller Germany im Zuge der Fusion mit Cohn & Wolfe das Unternehmen verlassen. Der Kommunikationsexperte bringt über zwanzigjährige Managementerfahrung in Agenturen und auf Unternehmensseite mit, er war u.a. in CEO-Position für Edelman Schweiz und Ketchum (Pleon Matrix) tätig.

Vor seinem Wechsel auf die Agenturseite hatte Fink u.a. die Kommunikation bei Daimler Chrysler IT Services und der Conrad Gruppe geleitet. In der Branche ist er zudem von seinen früheren Karrierestationen als Leiter Unternehmenskommunikation bei ProSieben und in gleicher Funktion bei Burda/Europe Online bekannt.

In München will er nun ab 1. Februar 2019 als Market Lead DACH das Geschäft der Agentur auch in den Nachbarländern Österreich und Schweiz vorantreiben. Ein zentraler Schwerpunkt soll dabei die Digitalisierung des Reputationsmanagements und der Stakeholder-Kommunikation sein.

"Wir sehen in der DACH-Region ein enormes Potenzial", sagt Clarity-Gründer und CEO Sami McCabe. "Durch Alexanders Erfahrung und Profil haben wir eine exzellente Position, um in diesen wichtigen Märkten erfolgreich zu wachsen."