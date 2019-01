%%%Dentsu Aegis: Gemeinsames Dach für Münchner Digitalspezialisten%%%

Das Dentsu Aegis Network führt seine vier Münchner "Spezialagenturen" an einem neuen Standort zusammen: Auf einer 1.800 Quadratmeter großen, offen gestalteten Bürofläche am Schwabinger Tor arbeiten künftig die insgesamt 140 Mitarbeiter von DWA, explido iProspect, gyro und MW Office zusammen. Das in der neuen Dependance gebündelte Leistungsspektrum reicht damit von Ad-Tech und Performance Marketing bis zu Full Service B2B- und Heathcare-Marketing.

“Mit der Bündelung unserer Kompetenzen an unserem neuen Münchener Standort schaffen wir für unsere Kollegen einen gemeinsamen Ort der Vernetzung und modernste Arbeitsbedingungen – und damit auch für unsere Kunden die optimale Ausschöpfung unseres Service-Spektrums", erklärt Ulrike Handel, CEO Dentsu Aegis Network Deutschland. Ähnliche Raumkonzepte hat Dentsu auch in seinen Büros in Augsburg, Düsseldorf und Hamburg installiert.

Im neuen Office wird auch das New Work Konzept umgesetzt, das die Agenturgruppe vor zwei Jahren eingeführt hat. Dazu gehören neben einer Desk Sharing Policy und flexiblen Arbeitszeiten auch besondere Services für die Mitarbeiter, in München beispielsweise ein Car Sharing-Angebot.

Offene Räume und Desk Sharing: Dentsu Aegis setzt auf Agilität (Foto: DAN)

Die nächste Dentsu-Arbeitswelt entsteht gerade in Frankfurt. Hier sollen im Lauf dieses Jahres im Westhafen über 500 Mitarbeiter aus dem Wiesbadener Office im Hafenbogen auf vier Etagen integriert werden.