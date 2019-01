%%%Dept verschmilzt superReal mit weiteren Agentur-Marken%%%

Nachdem Dept im vergangenen Jahr die eCommerce-Agentur superReal zu 100 Prozent übernahm, geht das internationale Netzwerk von Digital-Agenturen mit Hauptsitz in Amsterdam einen Schritt weiter: superReal wird mit den deutschen Dept-Partnern Be Excellent, Trust Agents, visumate und XAVA Media zu einer Company. Ziel ist, Kunden "das volle Servicespektrum für digitale Transformation aus einer Hand" anbieten zu können.

superReal ging 1999 als Agentur für "neue Kommunikation" an den Start. "Unser Schwerpunkt lag immer im Bereich E-Commerce, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern: Wir stehen unseren Kunden weiterhin als Partner beiseite und unterstützen sie bei der Umsetzung digitaler Transformationsprozesse, der Auswahl und Implementierung zukunftsweisender Technologien und nicht zuletzt bei der Entwicklung innovativer Marketingstrategien", heißt es in einem Schreiben von der Agentur. In den vergangenen Jahren habe man daher das Servicespektrum bewusst erweitert: mit dem Aufbau eines Strategy Departments, der Neuausrichtung der IT sowie dem Ausbau des Creative Departments.