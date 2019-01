%%%E-Sports: Mercedes-Benz steigt als Teilhaber bei SK Gaming ein%%%



Mercedes-Benz wird Teilhaber des E-Sports-Teams SK Gaming (Foto: Mercedes-Benz)

Als erster Automobilhersteller investiert Mercedes-Benz in ein E-Sports-Team. Der Stuttgarter Konzern hat angekündigt, Anteile an der Organisation SK Gaming zu übernehmen. Der Transaktion müssen noch die zuständigen Kartellbehörden zustimmen. Das in Köln ansässige E-Sports-Unternehmen SK Gaming tritt seit über 20 Jahren mit eigenen Teams und Spielern in der League of Legends Liga (LEC) sowie bei Spielen wie FIFA, Clash Royale oder Hearthstone an.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Mercedes-Benz künftig mit seinem Logo künftig auf der Trikotbrust der SK Gaming-Spieler zu sehen sein. Darüber hinaus sind nach Angaben des Autobauers unter anderem auch gemeinsame Content-Projekte sowie ein gegenseitiger Know-How-Transfer geplant. Neben Mercedes-Benz sind auch der Fußball-Verein 1. FC Köln sowie CEO und Gründer Alexander Müller Teilhaber von SK Gaming. Die Mehrheit am Unternehmen hält die russische ESforce Holding.

Mit dem Einstieg bei SK Gaming weitet Mercedes-Benz sein Engagement im E-Sports-Segment weiter aus. Der Autobauer vereinbarte im Jahr 2017 eine Partnerschaft mit der Electronic Sports League (ESL) und wurde im Oktober 2018 globaler Mobilitätspartner der ESL.

Bettina Fetzer, Vice President Marketing von Mercedes-Benz Pkw, begründet die Beteiligung ihres Unternehmens an SK Gaming wie folgt: "Uns fasziniert sowohl die Begeisterung dieser jungen und digitalen Generation für professionelles Gaming, als auch die völlig neue Art des Medienkonsums und der Kommunikation innerhalb der Fangemeinde. Mit der Beteiligung an SK Gaming wollen wir uns an diesem Austausch beteiligen – offen, partnerschaftlich und neugierig."