%%%Dentsu Aegis-Beteiligung bei Videobeat genehmigt%%%

Grünes Licht von den Kartellbehörden: Das Dentsu Aegis Network darf Mehrheit an die Agenturgruppe Videobeat übernehmen. Die britisch-japanische Gruppe hatte die Transaktion im Dezember letzten Jahres angemeldet (mehr dazu bei nb).

Mit der Beteiligung holt sich Dentsu internationale Bewegtbildkompetenz ins Network: Videobeat ist eine Full-Service-Agentur für datengesteuerte und plattform-übergreifende TV- und Online-Video-Kampagnen. Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Beratung und dem Medien-Einkauf bis zur Konzeption und plattform-spezifischen Produktion von Bewegtbild-Inhalten für alle Kanäle.

2013 in Hamburg gegründet, beschäftigt Videobeat heute knapp 70 Mitarbeiter an den Standorten Berlin, London, Paris und New York. Zu den Kunden gehören beispielsweise Conrad, Otto, Tado, weg.de und Zooroyal.