%%%Urban Airship kauft französischen Mobile Engagement-Spezialisten Accengage%%%

Das amerikanische MarTech-Unternehmen Urban Airship übernimmt die in Paris ansässige Mobile-Engagement-Plattform Accengage. Urban Airship, 2009 in Portland gegründet und mit Niederlassungen in San Francisco, New York, Santa Barbara und in Europa London vertreten, ist einer der international führenden Anbieter für Digitale Customer-Engagement-Lösungen. Zu den Kunden gehören Adidas, Vodafone, Zeit Online, BBC und Caesars Entertainment. Mit Accengage holt sich das Unternehmen den größten Anbieter von Mobile CRM und Push-Benachrichtigungen in Kontinentaleuropa ins Boot und kann zugleich den Kundenstamm um Marken wie Lidl, Zalando, Orange und Air-France erweitern. Urban Airship ist derzeit führend in Nord- und Südamerika, den nordischen Ländern und UK, Accengage in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien. "Das Wachstum von Unternehmen hängt heute mehr denn je von der Customer Experience ab. Kein anderer Anbieter schafft so viele einzigartige Erfahrungen für so viele Marken", so Brett Caine, CEO und President von Urban Airship.

Die gesamte rund 100-köpfige Belegschaft wird übernommen, CEO und Mitgründer Patrick Mareuil leitet künftig als Managing Director EMEA von Paris aus das Europageschäft. Mareuil: "Die Größe und globale Präsenz von Urban Airship kombiniert mit unseren Technologien und Stärken in der lokalen Kundenbetreuung werden große Synergien heben, von denen wir weltweit profitieren können."