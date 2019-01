%%%MediaCom schneidert für Shell 'League of Legends'-Kommunikation nach Maß%%%



Shell und MediaCom sprechen u.a. Millenials mit einer Kampagne zum Spiel 'League of Legends' an (Foto: Pascal Buenning)

Dass eSport ist im Mainstream angekommen ist, ist mittlerweile bekannt. Eines der wichtigen Spiele der Community ist 'League of Legends'. Passend dazu lanciert das Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen Shell die internationale eSports-Kampagne 'Shell x League of Legends'. Für die kreative Umsetzung und Schaltung zeichnet MediaCom verantwortlich.

Die Media-Agentur wird den Kraftstoff 'Shell V-Power' und das 'Shell ClubSmart'-Vorteilsprogramm ab dem 18. Januar bis Ende 2019 in der jungen Zielgruppe der 16- bis 30-jährigen Gamer platzieren. Statt auf klassische Werbung, setzen MediaCom und Shell dabei auf maßgeschneiderte Kommunikationsmaßnahmen – von In-Game über Social Media, YouTube und den Twitch-Streams der 'League of Legends European Championships' bis zur Marken-Integration auf den wichtigsten 'League of Legends'-Events. Das zentrale Herzstück der Kampagne bildet die Möglichkeit für alle Gamer, mit Shell die Punkte für ein Game-Boosting in 'League of Legends' zu sammeln. Wie das genau funktioniert, erklären die eigens eingerichtete Kampagnen-Website sowie der 30-sekündige Video-Spot.

Im Spiel selbst ist Shells Logo integriert. Ferner profitieren die Spieler vom sogenannten Baron Power Play, präsentiert von Shell V-Power. Dieser gebrandete Boost soll sich positiv auf die Markenwahrnehmung der Spieler auszahlen. Im Mittelpunkt des deutschen Kampagnen-Spots, der auf Twitch, YouTube, Facebook und Twitter zu sehen sein wird, steht 'Shell ClubSmart' (gibt es nur in Deutschland). International fokussiert sich der Spot auf 'Shell V-Power'. Einen zusätzlichen Anreiz für deutsche Gamer, Mitglied im 'Shell ClubSmart' zu werden, soll ein Prämienangebot bieten: Jeder Kunde, der bei Shell tankt und beim Bezahlen seine Shell ClubSmart Karte an der Kasse vorzeigt, erhält Punkte, die er gegen 'League of Legends'-Prämien einlösen kann.

André Humbert, Brand & Comms and Customer Journey Manager DACH bei Shell, sagt: "Als eines der erfolgreichsten eSports-Games bietet uns ˋLeague of Legendsˊ ideale Voraussetzungen, um eine neue Kundengeneration anzusprechen." Frank Olma, Creative Director bei MediaCom, ergänzt: "Millennials sind extrem anspruchsvoll, was Werbung angeht. Mit klassischen Marketingkonzepten kommt man da nicht mehr weit. In unserer aktuellen eSports-Kampagne haben wir daher gemeinsam mit Shell auf eine durch und durch zielgruppengerechte Ansprache gesetzt." Weiterer Ansprechpartner bei MediaCom ist Frank Olma (Creative Director). Die Umsetzung und Projektsteuerung erfolgte durch Jan Studt & Caleb Ortega (Projektleads) von [m]STUDI0, der Contentunit der GroupM. Die Produktion übernahm Truemates aus Berlin. Dabei führte Klaus Kneist Video-Regie (Regie, DoP), für die Produktion am Set war Dima Yudin (Producer) verantwortlich. Die Musik stammt von Tro Music.