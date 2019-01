%%%Optimist expandiert in Berlin und Prag%%%



Kai Grützmacher, Jens Ringena, Silke Rochow, Steffen Günther (v.l.) gehören zu Optimist in Prag (Foto: Optimist)

Ende 2017 ging die US-Agentur Optimist in Europa an den Start. Anfang 2019 sollen zwei weitere Niederlassungen ihre Türen öffnen. Bislang war sie in Hamburg und London mit Büros vertreten. Neben Amsterdam, wo der Optimist-Kunde Nike sein europäisches Headquarter hat, wird die auf Experience-Design und digitale Kommunikation spezialisierte Agentur auch in Berlin ihre Zelte aufschlagen. Gleichzeitig steht das rund 50-köpfige Team für den gemeinsam mit thjnk gewonnen internationalen Etat der Automarke Škoda in Prag.

Für die Expansion gewannen Optimist Europe CEO Dirk Spakowski und sein Kreativpartner Ton Hollander, CCO Optimist Europe, zahlreiche Hochkaräter der Branche: So kommen ins Prager Team Kai Grützmacher, 49, und Jens Ringena, 44, als Executive CDs. Die beiden waren vorher bei BBDO in Hamburg und Berlin tätig. Außerdem konnte Steffen Günther, 37, als Client Service Director verpflichtet werden. Er war vorher bei Antoni Berlin beschäftigt.