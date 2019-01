%%%Audi gibt internationalen After Sales-Etat an Scholz & Friends%%%

Pitcherfolg für Scholz & Friends NeuMarkt: Mit einem standortübergreifenden Team und einem Digital First-Konzept setzte sich die WPP-Agentur im Rennen um den internationalen After Sales Etat von Audi durch. Das Mandat umfasst die Kreation und Umsetzung von Marketingkampagnen für die Vermarktung von Audi Service, Originalteilen und -zubehör in der B2B- wie B2C-Kommunikation.

Die Agentur habe mit einer tollen Kampagnenidee und einem breit aufgestellten Team aus Experten und Expertinnen aus allen Fachrichtungen überzeugt, sagt Chayne Brand, Leiter Marketing After Sales bei der Audi AG. Das Konzept von Scholz & Friends setzt auf eine kommunikative Klammer, die digital first gedacht und dann modular aufgebaut wird. So können die Länder die Kampagnen jeweils individuell anpassen.

"After Sales gewinnt in vielen Märkten an Bedeutung. Wir freuen uns, Audi in diesem Bereich weltweit mit strategisch fundierter und stark abschlussorientierter Kommunikation zu unterstützen", sagt Sven Jarck, Geschäftsführer Scholz & Friends NeuMarkt. Erste Ergebnisse werden ab Februar zu sehen sein.