%%%Die Top 5 Trends im Influencer Marketing – 2019 ist weniger mehr %%%

Während erste Abmahn-Wellen über Deutschland hinweg rollen, Instagram-TV auf Sendung geht, die Veränderungen im Facebook- und Instagram-Algorithmus vorgenommen werden und Datenschutz immer wichtiger wird, fragen sich die Experten nun: What´s next?



Influencer Marketing hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Branchen als fester Bestandteil des Marketing-Mix verankert. Zwar gibt es nach wie vor kritische Stimmen wie zum Beispiel Thomas Hertkorn, Online Marketing-Chef bei der Hotel-Kette a&o mit Zentrale in Berlin. Er verwies in einer im Dezember 2018 publizierten Studie von Jung von Matt auf "wenig redaktionelle Kontrolle", "kaum messbaren direkten Impact" und dazu "unverhältnismäßig hohe Kosten". Mit Blick auf die zahlreichen umgesetzten Kampagnen lässt sich jedoch feststellen, dass viele Unternehmen offensichtlich weniger skeptisch waren. Sowohl Unternehmen wie auch Influencer selbst haben 2018 weiter Erfahrungen gesammelt und wollen es neuen Studien zufolge auch weiter tun. Welche Trends werden also das Influencer Marketing in den kommenden Monaten bestimmen?



Die Experten identifizierten fünf Top Trends:

1. Influencer werden nach Leistung vergütet – und die Preis-Transparenz steigt

2. Micro-Influencer gewinnen an Bedeutung

3. Verantwortungsvolles Handeln ist 2019 wichtiger denn je

4. Influencer erobern neue Geschäftsfelder

5. Mehr Klarheit im Kennzeichnungs-Dschungel

Wie genau sie auszulegen sind, lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 1-3 von 'new business'. Zur Bestellung eines Probe-Abos geht es hier.