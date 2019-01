%%%Tipico und Jung von Matt sorgen für Spannung zum Bundesliga-Rückrundenstart%%%



Die FC Bayern München-Kicker Kingsely Coman, Joshua Kimmich und Niklas Süle sind Gesichter der neuen Tipico-Kampagne (Foto: Tipico)

Pünktlich zum Start der Bundesliga Rückrunde am heutigen Abend (18.1.19) lanciert der Sportwettenanbieter Tipico eine Fortsetzung der Kampagne unter dem Motto 'Nur wer mitspielt, ist mittendrin'. Die Kommunikation 2019 knüpft am Vorjahr an. Im Fokus stehen Fans, die mit der Abgabe ihrer Wette in die Welt des Fußballs eintauchen. Dem Sportwettenanbieter stand erneut Jung von Matt zur Seite. Die Zusammenarbeit geht damit bereits in die dritte Runde.

"Wir verstärken die Emotionen des Fußballs, indem wir Fans mit der Wettabgabe noch näher an das Spiel bringen. Wir maximieren die Spannung unserer Kunden, denen wir als Nummer eins in Deutschland das beste Sportwetten-Erlebnis ermöglichen", sagt Marlon van der Goes, Chief Commercial Officer und damit Verantwortlicher für den Markenauftritt von Tipico.

"Echte Fans erreicht man nur durch mutige und authentische Kommunikation. Tipico beweist erneut ein tiefgreifendes Verständnis dafür, wie der Fußball auch abseits des Platzes gelebt wird. Selbst ein 0:0 kann mit Tipico zum absoluten Erlebnis werden", kommentiert Alexander Norvilas, Creative Director bei JvM.

Unterstützt wird die Kampagne auch in diesem Jahr durch Spieler des FC Bayern München, Markenbotschafter Oliver Kahn sowie der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Neben dem Image-Spot strahlt Tipico kurze Produktfilme aus, die den Neukunden-Bonus, die Cashout-Funktion sowie die Übernahme der Wettgebühr bei Online-Wetten auf tipico.de bewirbt. Der Spot entstand in Zusammenarbeit mit der Tipico-Agentur e-quadrat communications und der Filmproduktion Iconoclast unter der Regie von Ernest Desumbila. Die ergänzenden Kampagnen-Motive wurden vom Berliner Fotograf Lars Borges produziert und werden nach und nach am PoS, Online und in Print zu sehen sein.